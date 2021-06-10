Стечер — о передаче в овертайме с Россией: думаю, это будет самое важное событие в карьере

Защитник сборной Канады Трой Стечер рассказал о голевой передаче в овертайме четвертьфинального матча против России (2:1 ОТ) на чемпионате мира – 2021.

«Накануне у меня был разговор с помощником генменеджера Доаном. Я сделал этот финт на тренировке, и он подошел ко мне за ужином и спросил: «Почему ты никогда не делал этого в игре? Это было невероятно». Я просто сказал ему, что на самом деле я не так играю в хоккей в игровой ситуации, и у меня никогда не было уверенности, чтобы делать это на уровне НХЛ. Он сказал: «Почему бы и нет? Будь уверен в себе, ты хороший игрок». Это было в глубине моего сознания.

В предыдущей игре против Финляндии, которую мы проиграли по буллитам, я был в ситуации как с Манджапане, и сделал пас Максиму Комтуа, но его бросок был заблокирован. Так что это тоже было в глубине моего сознания.



Когда я получил шайбу, я знал, что все были на пятаке, и что если я притворюсь, что бросаю, защитник поверит. Следующий гол должен был стать решающим. Потом это был уже инстинкт и Шейн Доун в моей голове. Я как бы потерял сознание с этого момента.

Когда я обошёл второго защитника, всё снова было как в замедленной съемке. Я посмотрел в глаза Манджапане, и шайба прошла под клюшкой Сергея Бобровского. Затем снова провал в памяти.

Это, вероятно, будет самым большим событием в моей карьере, когда она завершится», – цитирует Стечера The Athletic.