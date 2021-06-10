Тротц: 27 команд НХЛ мечтали бы сейчас оказаться на месте «Айлендерс»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о выходе команды в полуфинал Кубка Стэнли
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся шестой матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «островитян» со счётом 6:2, благодаря которой им удалось выиграть серию 4-2 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.
«Двадцать семь команд НХЛ мечтали бы сейчас оказаться на нашем месте. Поэтому, конечно, хочется немного насладиться моментом. Пока мы еще ни словом не обмолвились с ребятами о предстоящей встрече с «Тампой», но уже завтра с новыми силами вернемся к работе», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ на русском языке.
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