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Главный тренер «Бостона» прокомментировал травму голкипера Раска

Главный тренер «Бостона» прокомментировал травму голкипера Раска
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» во втором раунде Кубка Стэнли (2:6) рассказал о травме голкипера Туукки Раска.

«Он был здоров, достаточно здоров для того, чтобы играть. Он не был здоров на 100 процентов. Я не могу сказать, был ли он готов на 95 процентов или 92.

Мы разговаривали с ним ежедневно. Он был готов к работе. Мы были с ним очень откровенны. Мы дали ему время в середине года, чтобы подлечиться, и мы дали бы ему время подлечиться между матчами в плей-офф, если бы это было необходимо.

Он наш основной вратарь, и он сказал нам, что готов играть, вот и все», – цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее Раск сообщил, что ему может потребоваться операция.

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