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Каспарс Даугавиньш продолжит карьеру в «Берне»

Каспарс Даугавиньш продолжит карьеру в «Берне»
Георгий Горностаев
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Латвийский нападающий Каспарс Даугавиньш перешёл из «Витязя» в «Берн», сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

В прошедшем сезоне форвард выступал за подольский «Витязь» в Континентальной хоккейной лиге и принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.

На прошедшем чемпионате мира Даугавиньш выступал за сборную Латвии, где был капитаном команды. Нападающий провёл пять матчей и отдал одну результативную передачу.

Хоккеист уже играл в швейцарской лиге – выступал за «Женеву-Серветт» в сезоне- 2013/2014, где набрал 57 очков в 56 играх (23+34).

Напомним, что об уходе игрока из «Витязя» клуб сообщил 1 мая. Всего за подольскую команду форвард провёл один сезон.

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