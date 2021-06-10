Копп: «Виннипег» провёл хороший сезон — достаточный для того, чтобы был виден главный приз

Нападающий «Виннипег Джетс» Эндрю Копп подвёл итоги сезона для команды.



«Мы хорошо провели сезон, смогли подняться высоко — достаточно для того, чтобы был уже виден главный приз. Нам не удалось справиться со спадом, и нам нужно работать дальше, чтобы против нас было тяжело играть, чтобы мы стали стабильнее.



Простого и быстрого рецепта нет. Каждый должен прибавить. Это скажется на командной игре. Главное — работать вместе. Ребята стали опытнее, психологически устойчивее. Они знают, что нужно для победы в плей-офф. Тут всё имеет значение. Мы на правильном пути», — цитирует Коппа официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Джетс» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли уступили «Монреаль Канадиенс» со счётом 0-4 в серии.