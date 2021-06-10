Чемпионат мира по хоккею 2021 года закончился, но за океаном продолжается розыгрыш Кубка Стэнли. В полуфинал плей-офф уже вышли три команды из четырёх. Последняя серия 1/4 финала — «Колорадо» — «Вегас» (2-3). В полуфинал уже вышли три команды, в каждой из которых играют российские хоккеисты: «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Андреем Василевским, Михаилом Сергачёвым и Никитой Кучеровым, «Монреаль Канадиенс» с Александром Романовым, «Нью-Йорк Айлендерс» с Семёном Варламовым, а также возможно участие «Колорадо Эвеланш» с Валерием Ничушкиным в составе.



«Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе: кто из российских хоккеистов выиграет Кубок Стэнли — 2021?

Опрос доступен в Quiz.

Завтра, 11 июня, состоится шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Колорадо». Начало — в 4:00 мск.