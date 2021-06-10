Хэмилтон — о серии с «Тампой»: «Каролина» уступила клубу, превысившему потолок на $ 18 млн

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон поделился мнением о «Тампа-Бэй Лайтининг», которым его клуб уступил в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли (1-4), а также сообщил о ситуации с контрактом.
«Мы проиграли команде, которая превысила потолок на $ 18 млн. Но у меня нет проблем с этим, я понимаю, насколько хороша «Тампа».
Ситуация с контрактом? Мне нечего ответить. За 3 года в клубе я хотел зарекомендовать себя как универсальный защитник. Доволен тем, как развивался. Я сломал ногу в прошлом году, но вернулся. Всё это непросто. Но я готов продолжать работать и совершенствоваться», — цитирует Хэмилтона журналист Кори Лавалетт в «твиттере».
Напомним, Хэмилтон в 2018 году был обменян из «Калгари» в «Каролину». В нынешнем сезоне защитник провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 42 (10+32) очка при показателе полезности "+20". В плей-офф Хэмилтон сыграл в 11 встречах, набрав 5 (2+3) баллов.
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