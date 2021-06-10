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Алексей Бадюков назначен заместителем гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям

Алексей Бадюков назначен заместителем гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям
Никита Паглазов
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт Алексей Бадюков назначен заместителем генерального директора хоккейного клуба «Сочи» по хоккейным операциям.

Как сообщает официальный сайт сочинского клуба, он будет работать в тандеме со спортивным директором Андреем Зюзиным.

Бадюков является воспитанником московского «Динамо», однако главные титулы завоевал вместе с «Ак Барсом» – в составе клуба из Казани он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2008/2009 и 2009/20210, трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.

До назначения в «Сочи» работал экспертом и комментатором на телеканалах КХЛ ТВ и Матч ТВ, а также ранее возглавлял селекционный отдел «Динамо» (Москва).

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