Алексей Бадюков назначен заместителем гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина и эксперт Алексей Бадюков назначен заместителем генерального директора хоккейного клуба «Сочи» по хоккейным операциям.
Как сообщает официальный сайт сочинского клуба, он будет работать в тандеме со спортивным директором Андреем Зюзиным.
Бадюков является воспитанником московского «Динамо», однако главные титулы завоевал вместе с «Ак Барсом» – в составе клуба из Казани он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2008/2009 и 2009/20210, трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов.
До назначения в «Сочи» работал экспертом и комментатором на телеканалах КХЛ ТВ и Матч ТВ, а также ранее возглавлял селекционный отдел «Динамо» (Москва).
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