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Главный тренер «Колорадо» Беднар имеет сомнительный результат теста на коронавирус

Главный тренер «Колорадо» Беднар имеет сомнительный результат теста на коронавирус
Никита Паглазов
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«Колорадо Эвеланш» сообщил о том, что главный тренер клуба Джаред Беднар отсутствует на утренней тренировке команды на «Ти-Мобайл Арене».

«У тренера сомнительные результаты теста на коронавирус», — приводит слова клуба в «твиттере» журналист Майк Чамберс.

Напомним, в настоящий момент счёт в серии между «Колорадо» и «Вегасом» — 2-3. Шестой матч серии состоится завтра, 11 июня. Начало встречи – в 4:00 мск. Победитель этого противостояния в полуфинале Кубка Стэнли сыграет с «Монреаль Канадиенс». Вторая пара 1/2 финала — «Тампа» — «Айлендерс».

Ранее стало известно, что нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон номинирован на награду «Харт Трофи», ежегодно вручаемую игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

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