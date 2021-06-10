Савин: никакой мешок с деньгами на «Трактор» не упал. Задачи на сезон связаны с плей-офф

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о трансферной кампании клуба, а также о задачах на предстоящий сезон.
«Трансферная кампания „Трактора“ закончена? Да, почти закончена. Мы закрыли все те позиции, которые нам необходимо было усиливать. Причем сделали это точечно — данные игроки способны качественно выполнять ту роль, которую будет им отводить тренерский штаб во главе с Анваром Гатиятулиным. Нам нужен был снайпер, хоккеист с хорошим броском на большинство — и мы выбрали Тему Пулккинена. Необходимы были нападающие оборонительного плана на меньшинство, в том числе с большим процентом выигранных вбрасываний, — взяли универсала Алексея Потапова и Андрея Стася.
Также удалось подписать лучшего на рынке свободных агентов вратаря, защитника и центрального нападающего — Эмиля Гарипова, Альберта Яруллина и Владимира Ткачева соответственно. Поэтому трансферную кампанию я оцениваю положительно. Но все это пока предварительно, ведь главную роль будет иметь только итоговый командный результат. Основная работа еще впереди.
Никакой мешок с деньгами на „Трактор“ не упал. В этом году бюджетное финансирование не будет увеличено. Однако мы смогли привлечь дополнительные средства за счет успешной коммерческой деятельности и более эффективного использования своих ресурсов.
Задачи будут определены перед началом сезона, и они будут иметь жесткую привязку к плей-офф. Уверен, в плей-офф следующего сезона мы выступим успешнее. Я верю, что у нас команда с большим потенциалом и теперь главное этот потенциал реализовать в полном объеме», — приводит слова Савина издание AllHockey.Ru.
- 10 июня 2021
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