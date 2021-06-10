Да Коста: Екатеринбург — прекрасный город, семья обрадовалась нашему переезду

Вернувшийся в «Автомобилист» нападающий Стефан Да Коста рассказал о возвращении в Екатеринбург.



«Семья была рада возвращению в Екатеринбург? Да, жена обрадовалась. А дети в первый раз увидят Екатеринбург. Но у них будет достаточно времени, чтобы все узнать и посмотреть этот прекрасный город. Конечно, они тоже рады.



В Екатеринбурге есть много прекрасных ресторанов, очень много мест, куда можно сходить. Екатеринбург – прекрасный город. Набережная, Ельцин-Центр… Здесь очень много красивых мест, куда мы сходим всей семьей.

Очень рад, что ситуация с коронавирусом становится лучше и моя семья сможет прилететь ко мне – без них мне было бы очень тяжело. Рад, что смогу показать моим детям Екатеринбург», — приводит слова Да Косты официальный сайт «Автомобилиста».