Наставник сборной России Брагин назвал тренерские ошибки в матче с Канадой на ЧМ-2021
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о тренерских ошибках в четвертьфинальном матче с Канадой на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Напомним, в 1/4 финала российская сборная в овертайме проиграла Канаде со счётом 1:2.
«Что касается ошибок тренерского штаба, то они, конечно, были. Одной из главных ошибок, считаю, было недостаточное доведение до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество. Ещё одна ошибка – сочетание игроков на овертайм. Находящиеся на льду игроки не справились с обороной, оказавшись без шайбы», — приводит слова Брагин Р-спорт.
Победителем ЧМ-2021 стала сборная Канады, которая в финале обыграла сборную Финляндии.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 11 июня 2021
-
03:55
-
02:08
- 10 июня 2021
-
23:41
-
22:57
-
22:26
-
21:31
-
20:32
-
20:12
-
19:46
-
19:04
-
18:44
-
18:25
-
18:10
-
17:40
-
17:14
-
16:36
-
16:24
-
15:58
-
15:22
-
15:16
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:12
-
13:24
-
12:23
-
12:06
-
11:59
-
11:44
-
11:08
-
10:42
-
10:36
-
10:00
-
09:53
-
09:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам