Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Наставник сборной России Брагин назвал тренерские ошибки в матче с Канадой на ЧМ-2021

Наставник сборной России Брагин назвал тренерские ошибки в матче с Канадой на ЧМ-2021
Максим Лесовой
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о тренерских ошибках в четвертьфинальном матче с Канадой на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Напомним, в 1/4 финала российская сборная в овертайме проиграла Канаде со счётом 1:2.

«Что касается ошибок тренерского штаба, то они, конечно, были. Одной из главных ошибок, считаю, было недостаточное доведение до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество. Ещё одна ошибка – сочетание игроков на овертайм. Находящиеся на льду игроки не справились с обороной, оказавшись без шайбы», — приводит слова Брагин Р-спорт.

Победителем ЧМ-2021 стала сборная Канады, которая в финале обыграла сборную Финляндии.

Не только Брагин. Почему тренеры сборной России проигрывают Канаде Не только Брагин. Почему тренеры сборной России проигрывают Канаде
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021