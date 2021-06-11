Наставник сборной России Брагин назвал тренерские ошибки в матче с Канадой на ЧМ-2021

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о тренерских ошибках в четвертьфинальном матче с Канадой на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Напомним, в 1/4 финала российская сборная в овертайме проиграла Канаде со счётом 1:2.

«Что касается ошибок тренерского штаба, то они, конечно, были. Одной из главных ошибок, считаю, было недостаточное доведение до игроков задачи продолжать идти в давление при счете 1:0, а не откатываться и стараться удержать минимальное преимущество. Ещё одна ошибка – сочетание игроков на овертайм. Находящиеся на льду игроки не справились с обороной, оказавшись без шайбы», — приводит слова Брагин Р-спорт.

Победителем ЧМ-2021 стала сборная Канады, которая в финале обыграла сборную Финляндии.