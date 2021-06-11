Канадский защитник Макнэбб применил жёсткий хит против Ничушкина, с россиянина слетел шлем

В эти минуты в Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит шестой матч серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Колорадо Эвеланш». После двух периодов хозяева впереди — 4:3.
В начале второго периода российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин угодил под жёсткий силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брейдена Макнэбба. В результате хита канадского хоккеиста с россиянина слетел шлем.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Вегаса». Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе и выиграл Президентский кубок который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. «Вегас», в свою очередь, финишировал на втором месте.
- 11 июня 2021
-
06:00
-
05:51
-
04:36
-
03:55
-
02:08
- 10 июня 2021
-
23:41
-
22:57
-
22:26
-
21:31
-
20:32
-
20:12
-
19:46
-
19:04
-
18:44
-
18:25
-
18:10
-
17:40
-
17:14
-
16:36
-
16:24
-
15:58
-
15:22
-
15:16
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:12
-
13:24
-
12:23
-
12:06
-
11:59
-
11:44
-
11:08
-
10:42
-
10:36