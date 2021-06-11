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Канадский защитник Макнэбб применил жёсткий хит против Ничушкина, с россиянина слетел шлем

Канадский защитник Макнэбб применил жёсткий хит против Ничушкина, с россиянина слетел шлем
Сергей Емельянов
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В эти минуты в Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит шестой матч серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Колорадо Эвеланш». После двух периодов хозяева впереди — 4:3.

В начале второго периода российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин угодил под жёсткий силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брейдена Макнэбба. В результате хита канадского хоккеиста с россиянина слетел шлем.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Вегаса». Напомним, в регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе и выиграл Президентский кубок который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. «Вегас», в свою очередь, финишировал на втором месте.

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