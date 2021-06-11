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Защитник сборной Беларуси Знахаренко перешёл в «Амур»

Защитник сборной Беларуси Знахаренко перешёл в «Амур»
Кирилл Горбачинский
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Хабаровский «Амур» договорился о подписании однолетнего контракта с белорусским защитником Дмитрием Знахаренко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, игрок был признан лучшим защитником сборной Беларуси на недавнем Чемпионате мира. Также в минувшем сезоне он занял девятое место среди всех игроков Континентальной хоккейной лиги по количеству заблокированных бросков (98).

В регулярке в прошедшем сезоне Знахаренко сыграл за минское «Динамо» 57 матчей и записал на свой счёт шесть результативных передач. В плей-офф в завершившемся сезоне игрок провёл пять матчей.

В сезоне 2020/2021 «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. Минское «Динамо» стало седьмым в Западной конференции и в первом раунде уступило «СКА» из Санкт-Петербурга со счётом 4-1 в серии.

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