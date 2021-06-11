Защитник сборной Беларуси Знахаренко перешёл в «Амур»

Хабаровский «Амур» договорился о подписании однолетнего контракта с белорусским защитником Дмитрием Знахаренко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, игрок был признан лучшим защитником сборной Беларуси на недавнем Чемпионате мира. Также в минувшем сезоне он занял девятое место среди всех игроков Континентальной хоккейной лиги по количеству заблокированных бросков (98).
В регулярке в прошедшем сезоне Знахаренко сыграл за минское «Динамо» 57 матчей и записал на свой счёт шесть результативных передач. В плей-офф в завершившемся сезоне игрок провёл пять матчей.
В сезоне 2020/2021 «Амур» занял 10-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. Минское «Динамо» стало седьмым в Западной конференции и в первом раунде уступило «СКА» из Санкт-Петербурга со счётом 4-1 в серии.
- 11 июня 2021
-
06:00
-
05:51
-
04:36
-
03:55
-
02:08
- 10 июня 2021
-
23:41
-
22:57
-
22:26
-
21:31
-
20:32
-
20:12
-
19:46
-
19:04
-
18:44
-
18:25
-
18:10
-
17:40
-
17:14
-
16:36
-
16:24
-
15:58
-
15:22
-
15:16
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:12
-
13:24
-
12:23
-
12:06
-
11:59
-
11:44
-
11:08
-
10:42
-
10:36