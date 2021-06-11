Стали известны все полуфиналисты розыгрыша Кубка Стэнли 2021 года
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В шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома со счётом 6:3 обыграл «Колорадо Эвеланш». Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 4-2 в пользу «Вегаса», который вышел в полуфинал турнира. В ходе серии «рыцари» уступали 0-2, однако смогли одержать четыре победы кряду и выйти в третий раунд плей-офф НХЛ.
В следующем раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Монреаль Канадиенс», который, в свою очередь, прошёл «Виннипег Джетс» со счётом 4-0.
В другом полуфинальном противостоянии турнира сойдутся «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Во втором раунде плей-офф НХЛ «Тампа» прошла «Каролину Харрикейнз» (4-1), а «Айлендерс» оказались сильнее «Бостон Брюинз» (4-2).
Новость по теме«Вегас» победил «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
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