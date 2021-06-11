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При счёте 3:4 Ничушкин не смог сравнять счёт в матче, упустив прекрасный голевой момент

При счёте 3:4 Ничушкин не смог сравнять счёт в матче, упустив прекрасный голевой момент
Сергей Емельянов
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В шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома со счётом 6:3 обыграл «Колорадо Эвеланш». Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 4-2 в пользу «Вегаса», который вышел в полуфинал турнира. В ходе серии «рыцари» уступали 0-2, однако смогли одержать четыре победы кряду и выйти в третий раунд плей-офф НХЛ.

В середине третьего периода российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не смог сравнять счёт в матче, упустив прекрасный голевой момент при счёте 3:4. С двух попыток россиянин не смог в ближнем бою переиграть голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри. Через несколько минут после промаха Ничушкина в ворота «Колорадо» влетела пятая шайба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

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