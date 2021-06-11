36-летний Флёри вышел на чистое четвёртое место по победам за карьеру в плей-офф НХЛ

В шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома со счётом 6:3 обыграл «Колорадо Эвеланш». Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 4-2 в пользу «Вегаса», который вышел в полуфинал турнира. В ходе серии «рыцари» уступали 0-2, однако смогли одержать четыре победы кряду и выйти в третий раунд плей-офф НХЛ.

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри одержал 89-ю победу в плей-офф и вышел на чистое четвёртое место по победам за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. Знаменитый голкипер превзошёл Билли Смита и Эда Белфора по этому показателю.

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по количеству побед в плей-офф — Патрик Руа, у которого 151 победа. На втором месте Мартин Бродо (113), топ-3 замыкает Грант Фюр (92).