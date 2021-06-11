Маккиннон: следующий год для меня девятый в НХЛ. Я не выиграл ни черта
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон не смог сдержать злости после поражения в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:6). Это поражение подвело черту под выступлением «лавин» в нынешнем сезоне.
«Всегда есть следующий год. Это всё, о чём мы говорим из раза в раз. Следующий год для меня девятый в НХЛ. Я не выиграл ни черта. Это отстой», — заявил раздражённый Маккиннон на послематчевой пресс-конференции.
Статистика Натана Маккиннона в плей-офф НХЛ сезона-2020/2021.
Счёт в серии плей-офф стал 4-2 в пользу «Вегаса», который вышел в полуфинал турнира. В ходе серии «рыцари» уступали 0-2, однако смогли одержать четыре победы кряду и выйти в третий раунд плей-офф НХЛ.
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