Каррье — о серии с «Монреалем»: тяжёлые чувства для моей семьи. Произойдёт разделение

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Уильям Каррье поделился ожиданиями от полуфинала розыгрыша Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс». 26-летний форвард «рыцарей» является уроженцем Монреаля.

«Тяжёлые чувства для моей семьи. Произойдёт своего рода разделение. Перед тем, как прийти сюда к вам, мы говорили об этом с Джонатаном Маршессо и Марком-Андре Флёри. Очевидно, что каждый раз, когда мы играем там в сезоне, это что-то особенное. Но теперь мы встретимся с ними в плей-офф. Как только мы выйдем на лед, мы будем готовы сыграть хороший раунд…

Если вам нужна дополнительная мотивация на третий раунд плей-офф НХЛ, значит вы находитесь не на своём месте. Я думаю, что все ребята готовы играть. Конечно, мы там выросли, и, конечно, мы говорим об этом. Но я думаю, что Макса Пасиоретти это будет намного более сильная мотивация, ведь он играл там на протяжении долгого времени. Он возвращается в Монреаль, и этот фактор должен стать дополнительным бонусом для нашей команды.

Что касается лично меня, то это команда моей юности. Это команда, на матчах которой я рос. Это команда, за которой я наблюдал в детстве, но повторюсь, игра с «Монреалем» скорее является мотивацией для Макса», — сказал Каррье на пресс-конференции.