Три участника Кубка Стэнли-2021 из четырёх добрались до полуфиналов второй год подряд

В национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились полуфинальные пары плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021.
В первом полуфинале сыграют «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс», вторая пара – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».
«Вегас» оказался сильнее «Колорадо» (4-2), «Монреаль» обыграл «Виннипег» (4-0), «Тампа» в пяти матчах одержала победу в серии с «Каролиной» (4-1), а «Айлендерс» выиграли противостояние с «Бостоном» (4-2).
Таким образом, три участника полуфиналов из четырёх дошли до этой стадии второй год подряд. В прошлогоднем розыгрыше, в 1/2 финала встречались также «Тампа» и «Айлендерс» (4-2), а «Вегас» проводил серию с «Далласом» (1-4).
Первая игра полуфинала между «Тампой» и «Айлендерс» состоится в воскресенье, 13 июня. Начало — в 22:00 мск. Серия «Вегаса» и «Монреаля» стартует во вторник, 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.
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