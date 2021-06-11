Стало известно расписание полуфинальных матчей Кубка Стэнли

Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли – 2021. Определились обе пары – «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» — с «Нью-Йорк Айлендерс».
Посев команд был определён по итогам регулярного чемпионата. Победители полуфинальных серий, которые ведутся до четырёх побед, выходят в финал Кубка Стэнли.
Отметим, что НХЛ оставляет за собой право менять время начала матчей.
«Тампа» — «Айлендерс»
13 июня, 22:00 мск, «Тампа» — «Айлендерс».
18 июня, 03:00 мск, «Тампа» — «Айлендерс».
20 июня, 03:00 мск, «Айлендерс» — «Тампа».
22 июня, 03:00 мск, «Айлендерс» — «Тампа».
24 июня, 03:00 мск, «Тампа» — «Айлендерс».*
26 июня, 03:00 мск, «Айлендерс» — «Тампа».*
28 июня, 03:00 мск, «Тампа» — «Айлендерс».*
«Вегас» — «Монреаль»
15 июня, 04:00 мск, «Вегас» — «Монреаль».
18 июня, 04:00 мск, «Вегас» — «Монреаль».
20 июня, 03:00 мск, «Монреаль» — «Вегас».
22 июня, 03:00 мск, «Монреаль» — «Вегас».
24 июня, 04:00 мск, «Вегас» — «Монреаль».*
26 июня, 03:00 мск, «Монреаль» — «Вегас».*
28 июня, 03:00 мск, «Вегас» — «Монреаль».*
* — в случае, если потребуется более четырёх игр.
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