Стало известно расписание полуфинальных матчей Кубка Стэнли

Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли – 2021. Определились обе пары – «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» — с «Нью-Йорк Айлендерс».



Посев команд был определён по итогам регулярного чемпионата. Победители полуфинальных серий, которые ведутся до четырёх побед, выходят в финал Кубка Стэнли.



Отметим, что НХЛ оставляет за собой право менять время начала матчей.



«Тампа» — «Айлендерс»



13 июня, 22:00 мск, «Тампа» — «Айлендерс».

18 июня, 03:00 мск, «Тампа» — «Айлендерс».

20 июня, 03:00 мск, «Айлендерс» — «Тампа».

22 июня, 03:00 мск, «Айлендерс» — «Тампа».

24 июня, 03:00 мск, «Тампа» — «Айлендерс».*

26 июня, 03:00 мск, «Айлендерс» — «Тампа».*

28 июня, 03:00 мск, «Тампа» — «Айлендерс».*



«Вегас» — «Монреаль»



15 июня, 04:00 мск, «Вегас» — «Монреаль».

18 июня, 04:00 мск, «Вегас» — «Монреаль».

20 июня, 03:00 мск, «Монреаль» — «Вегас».

22 июня, 03:00 мск, «Монреаль» — «Вегас».

24 июня, 04:00 мск, «Вегас» — «Монреаль».*

26 июня, 03:00 мск, «Монреаль» — «Вегас».*

28 июня, 03:00 мск, «Вегас» — «Монреаль».*



* — в случае, если потребуется более четырёх игр.