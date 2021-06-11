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Ландеског: горжусь нашей командой. Мы извлечём уроки из поражения, но сейчас очень больно

Ландеског: горжусь нашей командой. Мы извлечём уроки из поражения, но сейчас очень больно
Никита Паглазов
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Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског прокомментировал вылет «Эвеланша» во втором раунде плей-офф НХЛ от «Вегаса» (3:6, 2-4).

«Мы стараемся не жить прошлым, но, оглядываясь назад, очевидно, что во втором матче нам удалось удержать победу, а в третьей и четвёртой встречах этого не произошло. В прошлом матче мы контролировали ход всей игры, но уступили. Сегодняшним вечером мы очень упорно сражались, боролись, бились…

Очень горжусь нашей командой, рад быть частью такого коллектива. Мы извлечём уроки в дальнейшем из этого поражения, но сейчас нам очень больно», – цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Колорадо» стал обладателем Президентского кубка-2021, завершив регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков (82). «Эвеланш» в последний раз выигрывал Кубок Стэнли в сезоне-2000/2001.

«Я не выиграл ни черта! Это отстой». Злость «Колорадо» после вылета от «Вегаса» «Я не выиграл ни черта! Это отстой». Злость «Колорадо» после вылета от «Вегаса»
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