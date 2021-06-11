Романов: хочу помочь клубу выиграть Кубок. Неважно кем: защитником, нападающим, вратарём

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов поделился эмоциями от выступления в плей-офф Кубка Стэнли, а также прокомментировал период, когда он не выходил на лёд.



«Это было очень сложно. Когда ребята выходили на лёд и на арене было полно фанатов, у меня в глазах стояли слёзы. Когда я увидел болельщиков на стадионе, я сказал: «Только взгляните на это!» Конечно, мне было тяжело просто сидеть на месте и смотреть на всё это со стороны.



Я знал о решении не выпускать меня в первых играх плей-офф и принял его. В конце сезона, где-то в последних семи матчах, я играл не очень хорошо. Это было просто решение тренера, и я ему доверяю. Он счёл, что так будет лучше для команды… В конце регулярного чемпионата, особенно в матчах с «Торонто» (6 и 8 мая, 2:5 и 2:3), я часто терял шайбу. Может быть, мне немного не хватало уверенности.



Первая игра в плей-офф была потрясающей, невероятные ощущения. Спасибо тренерскому штабу и партнёрам по команде за то, что поддержали меня в тот вечер и просто доверились мне. Конечно, я абсолютно готов к матчам плей-офф на все 100%.



Я просто хочу помочь своей команде выиграть Кубок. Хочу играть правильно. Я хочу играть хорошо, играть быстро. Я просто хочу делать всё возможное, выполнять свою работу и делать всё, что от меня требуется.

Для меня не имеет значения, где я буду играть: слева или справа в обороне, нападающего, вратаря. Я просто хочу приносить пользу своей команде в каждой игре. Каждый раз, когда я выхожу на лёд», — приводит слова Романова официальный сайт НХЛ.