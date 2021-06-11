Маккиннон набрал 69 очков в 50 играх в Кубке Стэнли. Больше лишь у 4 хоккеистов в истории
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон сделал две голевые передачи в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегасом» (3:6, 2-4).
«Эвеланш» завершили выступление в Кубке Стэнли, при этом форвард прервал свою серию из трёх матчей без результативных действий. Маккиннон в десяти матчах набрал 15 (8+7) очков.
Всего в 50 проведённых матчах в Кубке Стэнли в карьере, канадский нападающий набрал 69 (28+41) очков и обошёл Сидни Кросби (66), став лучшим в этом показателе среди действующих игроков.
Как сообщает «твиттер» Sportsnet, Среди игроков НХЛ за всю историю больше лишь у четырёх игроков: Уэйн Гретцки – 104 очка, Марио Лемье – 101 очко, Яри Курри – 71 очко, Джо Сакик – 70 очков. 69 очков, как и у Маккиннона, имеет Майк Босси.
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