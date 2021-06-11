Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон набрал 69 очков в 50 играх в Кубке Стэнли. Больше лишь у 4 хоккеистов в истории

Маккиннон набрал 69 очков в 50 играх в Кубке Стэнли. Больше лишь у 4 хоккеистов в истории
Никита Паглазов
Комментарии

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон сделал две голевые передачи в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегасом» (3:6, 2-4).

«Эвеланш» завершили выступление в Кубке Стэнли, при этом форвард прервал свою серию из трёх матчей без результативных действий. Маккиннон в десяти матчах набрал 15 (8+7) очков.

Всего в 50 проведённых матчах в Кубке Стэнли в карьере, канадский нападающий набрал 69 (28+41) очков и обошёл Сидни Кросби (66), став лучшим в этом показателе среди действующих игроков.

Как сообщает «твиттер» Sportsnet, Среди игроков НХЛ за всю историю больше лишь у четырёх игроков: Уэйн Гретцки – 104 очка, Марио Лемье – 101 очко, Яри Курри – 71 очко, Джо Сакик – 70 очков. 69 очков, как и у Маккиннона, имеет Майк Босси.

Новость по теме
Маккиннон: «Вегас» не был лучше нас с точки зрения защиты. В нашей раздевалке много воинов
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021