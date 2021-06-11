Дебур: ходили разговоры про сухое поражение «Вегаса» и унижение. Но у нас гордый коллектив
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Кубка Стэнли после победы в серии второго раунда плей-офф над «Колорадо Эвеланш» (6:3, 4-2).
«Едва ли в хоккейном мире был хотя бы один человек, после двух поражений предсказывавший нам победу в серии за шесть матчей. Разговоры были в основном про наше сухое поражение, унижение и вообще способность выиграть хотя бы раз. Но у нас очень гордый коллектив, который просто заблокировал внешний шум и отправился работать. Потрясающий сегодня был вечер», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.
Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Монреалем». Серия стартует во вторник, 15 июня. Начало — в 4:00 по московскому времени.
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