Мэр Риги прокомментировал замену флага Беларуси на ЧМ-2021 в Латвии

Мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал о замене флага Беларуси на чемпионате мира по хоккею в Латвии.
«Замена официального флага Беларуси на исторический бело-красно-белый? Наша реакция была символическая, она всё-таки дала результат, я считаю, потому что санкции Евросоюза по отношению к Беларуси были уже совсем другие… Флаг для меня был символом этого режима, и я не думаю, что в городе Рига должны быть такие символы. Это была реакция, как я уже говорил, на его международный бандитский поступок.
Эта акция не была спонтанной. Я её согласовал с министерством, со своими коллегами в коалиции, своими заместителями. Они знали, что будет такая акция.
Флаги, которые в городе, это декорация. Так же, как, например, декорация к Рождеству. И Рига может принимать решения, какие декорации будут во время каких-то праздников, а каких не будет, это не официальный протокол, где вешать флаг.
Многие были удивлены такой реакцией. Это говорит только о том, что для этого режима это было, скажем так, очень болезненно. Они чувствовали, что в мире уже настало такое равнодушие, и вдруг опять поднялась вторая волна. Я думаю, равнодушие — это как раз то, чего они ожидали, что реакция Евросоюза будет никакой. Но всё получилось иначе», — приводит слова Стакиса издание LSM.lv.
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