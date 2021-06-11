Толчинский: когда осознал, что выиграли Кубок Гагарина? Как протрезвел, тогда и понял

Нападающий сборной России и «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал об игре на ЧМ-2021, победе в Кубке Гагарина, отношениях с Ильёй Ковальчуком и уроке после скандального видео.



«Доволен своей игрой на ЧМ? В принципе, да. Я выкладывался во всех матчах на 100%. Мог, конечно, сыграть лучше. Но учитывая, что я был после болезни, неплохо. Самая тяжёлая игра для меня — со словаками. Но не думаю, что это связано с соперником. Просто это был мой второй матч после болезни.



Против Канады сыграл не так много, но, когда выходил, не скажу, что мне было тяжело против них играть. Они были быстрые, но ничего такого сверхъестественного там не было. Мы должны были выигрывать. Конечно, очень хотелось стать чемпионами. У нас был сильный состав, никто даже не думал, что мы можем в четвертьфинале проиграть. Поэтому был вдвойне удар.



Сколько дней потребовалось на осознание того, что выиграли Кубок Гагарина? Наверное, как протрезвел, тогда и понял. На четвёртый день, получается, потому что в сборную я уже трезвым приехал.



Какая серия была самой сложной: с Казанью или сам финал? С ЦСКА было посложнее. С «Ак Барсом» серия получилась какой-то странной. Хоть мы и проигрывали все игры дома, казалось, что всё под контролем. В финале было по-другому, психологически было гораздо тяжелее, там и нервы, и эмоции — всё на другом уровне.



Про «Авангард» каждый год пишут, что команда развалится. Команды меняются — это нормально. Думаю, наши менеджеры знают, что делают, и подберут хороший состав. Конечно, жалко, что чемпионская команда развалилась, я бы с удовольствием поиграл с ребятами ещё один сезон. Но ничего страшного.



Между мной и Ковальчуком кошка пробежала? Нет, это всё неправда, даже не знаю, с чего могли такие слухи пойти. Мы больше половины плей-офф играли в одной тройке. У нас всегда были хорошие взаимоотношения. Илья просто своим примером на тренировках мотивировал, он всегда с таким желанием выходил на матчи.



После оскорбительной кричалки в адрес ЦСКА Есмантович сказал: «Хорошо, что мы убрали его из команды»? Нет смысла это комментировать. Чему научила эта история? Что нужно контролировать себя в любой ситуации, что хоккеисты — публичные личности, в любой момент тебя могут снять на камеру. Надо всегда об этом помнить», — приводит слова Толчинского Sport24.