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Стали известны возможные сроки восстановления голкипера «Бостона» Раска

Стали известны возможные сроки восстановления голкипера «Бостона» Раска
Никита Паглазов
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Стало известно о возможных сроках восстановления голкипера «Бостона» Туукки Раска после травмы, полученной им в шестом матче второго раунда серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6, 2-4).

«Туукка Раск хочет вернуться на лёд в составе «Брюинз». Но, вероятно, он не будет доступен до января или февраля», — сообщил в «Твиттере» журналист Флуто Шинзава.

«Сейчас я не хочу вдаваться в подробности. Мы собираемся выпустить отчёт о травмах через пару дней.

У нас будут встречи по итогам вылета из плей-офф. Тогда мы сможем об этом поговорить. Обещаю, тогда я дам вам полную информацию», – сообщал Раск после матча с «Айлендерс».

Напомним, финский голкипер выступает в составе «Бостона» с 2007 года. Раск является обладателем Кубка Стэнли 2011 года. В 2013 году он подписал восьмилетнее соглашение на общую сумму в $ 56 млн ($ 7 млн за сезон), которое истекает по окончании нынешнего сезона.

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