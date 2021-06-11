«Металлург» сообщил о расторжении контракта с нападающим Беком

Канадский нападающий магнитогорского «Металлурга» Тэйлор Бек покидает команду.



Клуб на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о том, что расторг действующий контракт с канадским форвардом по соглашению сторон.



«Хоккейный клуб «Металлург» благодарит Тэйлора за работу и желает успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении команды.



Соглашение игрока с «Металлургом» было рассчитано до 30 апреля 2022 года.



В сезоне-2020/2021 Бек провёл 56 игр в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав 43 (16+27) очка при показателе полезности «+1». В плей-офф 30-летний канадец сыграл в 12 играх и набрал 10 (4+6) баллов при показателе полезности «-4».



Помимо «Металлурга» Бэк выступал в КХЛ в составе «Автомобилиста» (2017–2018) и «Авангарда» (2018–2020).