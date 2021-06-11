«Магнитка» договорилась о контракте с форвардом системы «Питтсбурга»

Магнитогорский «Металлург» и форвард Джош Керри, выступающий в системе «Питтсбург Пингвинз», достигли договоренности о заключении контракта, сообщает официальный сайт «Металлурга».
В сезоне 2018/19 канадец привлекался в основную команду «Эдмонтон Ойлерз», где провёл 21 игру и набрал 5 очков (2+3).
В минувшем сезоне Керри перешёл в систему «Питтсбург Пингвинз» и сыграл за команду Национальной хоккейной лиге одну игру. В фарм-клубе «Уилкс-Барре», выступающем в Американской хоккейной лиге, форвард провёл 24 матча и набрал 23 очка: забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач.
Ранее «Металлург» объявил о договорённости с форвардом системы «Вашингтон Кэпиталз» Филиппом Майе.
Напомним, что по итогам регулярного сезона КХЛ-2020/2021 «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф «Магнитка» уступила во втором раунде омскому «Авангарду».
- 11 июня 2021
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