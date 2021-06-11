Номинанты на «Харт Трофи» выиграли две серии плей-офф за последние четыре сезона

Номинанты на получение «Харт Трофи» – трофея, ежегодно вручаемого самому ценному игроку своей команды по мнению ассоциации хоккейных журналистов, выиграли две серии плей-офф за последние четыре сезона, сообщает Sportsnet Stats.
В число финалистов на «Харт Трофи» вошли форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
Все три клуба уже выбыли из розыгрыша текущего Кубка Стэнли.
«Торонто» и «Эдмонтон» проиграли в первом раунде плей-офф НХЛ, «Колорадо» уступил во втором.
За последние четыре сезона клубы игроков, претендующих на «Харт Трофи», выиграли всего две серии плей-офф НХЛ. Обе победы одержал «Колорадо», причём оба раза номинирован был Маккиннон.
В 2020 году обладателем награды стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, в 2019-м награду забрал Никита Кучеров.
- 11 июня 2021
-
18:52
-
18:35
-
18:32
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:37
-
17:24
-
16:55
-
16:03
-
15:57
-
15:47
-
15:30
-
14:41
-
13:55
-
13:24
-
13:10
-
12:53
-
12:39
-
12:18
-
11:41
-
11:19
-
10:36
-
10:19
-
09:57
-
09:28
-
09:19
-
09:01
-
08:41
-
08:34
-
08:21
-
07:35
-
07:10
-
07:05
-
07:00