Номинанты на «Харт Трофи» выиграли две серии плей-офф за последние четыре сезона

Номинанты на получение «Харт Трофи» – трофея, ежегодно вручаемого самому ценному игроку своей команды по мнению ассоциации хоккейных журналистов, выиграли две серии плей-офф за последние четыре сезона, сообщает Sportsnet Stats.

В число финалистов на «Харт Трофи» вошли форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Все три клуба уже выбыли из розыгрыша текущего Кубка Стэнли.

«Торонто» и «Эдмонтон» проиграли в первом раунде плей-офф НХЛ, «Колорадо» уступил во втором.

За последние четыре сезона клубы игроков, претендующих на «Харт Трофи», выиграли всего две серии плей-офф НХЛ. Обе победы одержал «Колорадо», причём оба раза номинирован был Маккиннон.

В 2020 году обладателем награды стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, в 2019-м награду забрал Никита Кучеров.