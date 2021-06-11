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Петерка подписал контракт с «Баффало». Немец сыграл шесть матчей на ЧМ-2021

Петерка подписал контракт с «Баффало». Немец сыграл шесть матчей на ЧМ-2021
Георгий Горностаев
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Джей Джонсон Петерка подписал трёхлетний контракт новичка с «Баффало Сэйбрз», сообщает официальный сайт клуба.

Немец провёл прошлый сезон в «Мюнхене», где в регулярном чемпионате сыграл 30 матчей и набрал 20 очков (забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач). В плей-офф у игрока один гол в двух играх.

По окончании сезона нападающий отправился на чемпионат мира, который проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В составе немецкой сборной нападающий провёл шесть матчей на турнире и забросил одну шайбу.

Сборная Германии по итогам турнира заняла четвёртое место, уступив в матче за третье место США (2:6).

Напомним, что Петерка был выбран «Баффало» во втором раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 34-м номером.

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