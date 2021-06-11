НХЛ объявила номинантов на приз «Джейк Адамс Эворд»
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в «Твиттере» объявила номинантов на приз «Джейк Адамс Эворд», который вручается лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата. В этом году на награду претендуют Род Бриндамор («Каролина Харрикейнз»), Дин Эвасон («Миннесота Уайлд») и Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз»).
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 80 очков в 56 матчах. «Флорида» завершила чемпионат строчкой ниже в том же дивизионе, уступив одно очко «Харрикейнз». «Миннесота» заняла третье место в таблице Западного дивизиона, набрав 76 очков в 56 играх.
Напомним, что до полуфинала Кубка Стэнли не дошёл ни один из номинантов на трофей в этом году.
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