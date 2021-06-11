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Голкипер «Бостона» Раск сообщил, что восстановится от травмы к январю или февралю

Голкипер «Бостона» Раск сообщил, что восстановится от травмы к январю или февралю
Георгий Горностаев
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Стали известны сроки восстановления голкипера «Бостона» Туукки Раска после травмы, полученной в шестом матче второго раунда серии Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:6).

«Мысленно я готов к возвращению. Надеюсь, с физическим аспектом всё будет хорошо, а к январю или февралю я восстановлюсь», – цитирует Раска журналист Джо Хаггерти в «Твиттере».

«Сейчас я не хочу вдаваться в подробности. Мы собираемся выпустить отчёт о травмах через пару дней.

У нас будут встречи по итогам вылета из плей-офф. Тогда мы сможем об этом поговорить. Обещаю, тогда я дам вам полную информацию», – сообщал Раск после матча с «Айлендерс».

Напомним, финский голкипер выступает в составе «Бостона» с 2007 года. Раск является обладателем Кубка Стэнли 2011 года. В 2013 году он подписал восьмилетнее соглашение на общую сумму в $ 56 млн ($ 7 млн за сезон), которое истекает по окончании нынешнего сезона.

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