Хэмилтон: горжусь, что справился с последствиями перелома ноги и вернулся

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон сообщил о том, что намерен продолжить карьеру в «Каролине» и подписать долгосрочный контракт.
«Я решил, что переговорами должен заниматься мой агент. Клуб отложил их на межсезонье. Уверен, что очень скоро они начнутся.
Мне здесь очень нравится. У меня тут друзья, я встретился с хорошими людьми, как в команде, так и в жизни. Не могу сказать ничего плохого о времени, проведённом здесь в качестве игрока «Каролины». Мне понравилось. Надеюсь, всё продолжится.
Я доволен прогрессом, которого добился. В прошлом году сломал ногу, в этом сезоне вернулся. Было нелегко. Я горжусь, что справился с последствиями травмы и вернулся. Теперь хочу стать еще лучше. Думаю, у меня это получится», – цитирует Хэмилтона официальный сайт НХЛ на русском языке.
28 июля хоккеист может получить статус неограниченно свободного агента.
- 11 июня 2021
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