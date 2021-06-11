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Хэмилтон: горжусь, что справился с последствиями перелома ноги и вернулся

Хэмилтон: горжусь, что справился с последствиями перелома ноги и вернулся
Георгий Горностаев
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон сообщил о том, что намерен продолжить карьеру в «Каролине» и подписать долгосрочный контракт.

«Я решил, что переговорами должен заниматься мой агент. Клуб отложил их на межсезонье. Уверен, что очень скоро они начнутся.

Мне здесь очень нравится. У меня тут друзья, я встретился с хорошими людьми, как в команде, так и в жизни. Не могу сказать ничего плохого о времени, проведённом здесь в качестве игрока «Каролины». Мне понравилось. Надеюсь, всё продолжится.

Я доволен прогрессом, которого добился. В прошлом году сломал ногу, в этом сезоне вернулся. Было нелегко. Я горжусь, что справился с последствиями травмы и вернулся. Теперь хочу стать еще лучше. Думаю, у меня это получится», – цитирует Хэмилтона официальный сайт НХЛ на русском языке.

28 июля хоккеист может получить статус неограниченно свободного агента.

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