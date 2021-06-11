ИИХФ представила дизайн медалей на чемпионат мира — 2022

Официальный «Инстаграм» Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал дизайн медалей на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдёт в Финляндии (в Хельсинки и Тампере).

Ранее был опубликован состав групп на ЧМ-2022. Группы основаны на мировом рейтинге и пожеланиях Организационного комитета чемпионата мира.



Группа А (Хельсинки):



Канада;

Россия;

Германия;

Швейцария;

Словакия;

Дания;

Казахстан;

Италия.



Группа В (Тампере):



Финляндия;

США;

Чехия;

Швеция;

Латвия;

Норвегия;

Беларусь;

Великобритания.



Также в обновлённом мировом рейтинге сборных от ИИХФ Россия потеряла одну позицию, опустившись на третье место. Первая — Канада, обогнала российскую команду и поднялась на вторую строчку Финляндия.



Напомним, что турнир пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года. Действующий победитель турнира – Канада.