ИИХФ представила дизайн медалей на чемпионат мира — 2022

Официальный «Инстаграм» Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал дизайн медалей на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдёт в Финляндии (в Хельсинки и Тампере).
Ранее был опубликован состав групп на ЧМ-2022. Группы основаны на мировом рейтинге и пожеланиях Организационного комитета чемпионата мира.
Группа А (Хельсинки):
Канада;
Россия;
Германия;
Швейцария;
Словакия;
Дания;
Казахстан;
Италия.
Группа В (Тампере):
Финляндия;
США;
Чехия;
Швеция;
Латвия;
Норвегия;
Беларусь;
Великобритания.
Также в обновлённом мировом рейтинге сборных от ИИХФ Россия потеряла одну позицию, опустившись на третье место. Первая — Канада, обогнала российскую команду и поднялась на вторую строчку Финляндия.
Напомним, что турнир пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года. Действующий победитель турнира – Канада.
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