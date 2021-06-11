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ИИХФ представила дизайн медалей на чемпионат мира — 2022

ИИХФ представила дизайн медалей на чемпионат мира — 2022
Георгий Горностаев
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Официальный «Инстаграм» Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовал дизайн медалей на предстоящий в 2022 году чемпионат мира, который пройдёт в Финляндии (в Хельсинки и Тампере).

Ранее был опубликован состав групп на ЧМ-2022. Группы основаны на мировом рейтинге и пожеланиях Организационного комитета чемпионата мира.

Группа А (Хельсинки):

Канада;
Россия;
Германия;
Швейцария;
Словакия;
Дания;
Казахстан;
Италия.

Группа В (Тампере):

Финляндия;
США;
Чехия;
Швеция;
Латвия;
Норвегия;
Беларусь;
Великобритания.

Также в обновлённом мировом рейтинге сборных от ИИХФ Россия потеряла одну позицию, опустившись на третье место. Первая — Канада, обогнала российскую команду и поднялась на вторую строчку Финляндия.

Напомним, что турнир пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года. Действующий победитель турнира – Канада.

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