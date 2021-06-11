Кучеров – о словах Хэмилтона про потолок зарплат в «Тампе»: правила писал не я

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров ответил защитнику «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтону, который был недоволен тем, что Кучеров не принимал участие в регулярном чемпионате из-за травмы, но играл в плей-офф НХЛ.



«Я делал это не специально, мне сделали операцию на бедре. Я не устанавливал правил.



Спортзал во время реабилитации? Я ненавидел, это действительно раздражало», – цитирует Кучерова Lightning Insider в «Твиттере».



Напомним, что «Каролина» уступила «Лайтнинг» во втором раунде Кубка Стэнли – 2021 со счётом 1-4 в серии.

Нападающий Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за травмы и вернулся в состав только перед Кубком Стэнли.