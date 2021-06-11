Нападающий «Ванкувера» Виртанен отрицает обвинения в домогательстве

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен отрицает обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает Sportsnet ссылаясь на судебные документы.
В прошлом месяце в Келоуне (Канада) был подан гражданский иск, в котором утверждалось, что Виртанен отвёл девушку в отель в Западном Ванкувере в сентябре 2017 года и напал на неё. Девушка неоднократно говорила «нет» и умоляла его остановиться.
В ответе Виртанена, поданного 1 июня, утверждается, что пара вступила в контакт по обоюдному согласию. Хоккеист отрицает заявления о том, что девушка словесно или физически выражала нежелание. Хоккеист желает отклонить иск, а также просит суд компенсировать расходы.
Напомним, Виртанен был отстранён от работы в команде на время разбирательств.
Виртанен был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. В этом сезоне 24-летний форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.
Его контракт с зарплатой в $ 2,55 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022.
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