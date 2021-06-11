Нападающий «Бостона» Крейчи: это мой дом. Я просто не вижу себя играющим в другом месте

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился мнением о своём будущем и рассказал, что намерен продолжить карьеру в «Бостоне».

Я много думал об этом. Не только последние несколько дней, но и во время сезона. Мне понадобится несколько недель, чтобы подумать о многих вещах, поговорить со многими людьми.

Я люблю «Бостон». Это мой дом. Я просто не вижу себя играющим в другом месте. Но посмотрим, что произойдёт, – цитирует Крейчи официальный «Твиттер» «Бостона».

Напомним, что 28 июля 35-летний игрок может получить статус неограниченно свободного агента.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Крейчи провёл 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 44 очка: забросил восемь шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф у игрока 11 игр и девять очков (2+7).