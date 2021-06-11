Холл: мне хочется играть в подходящей команде, нежели получить большой и длинный контракт

Форвард «Бостон Брюинз» Тэйлор Холл рассказал о продолжении карьеры.

29-летний канадец может во второй раз подряд выйти на рынок свободных агентов. В прошлом году он подписал контракт с «Баффало Сэйбрз» на 1 год, но по ходу сезона «Сэйбрс» обменяли его в «Бостон».

«Я даже не знаю, какова на данный момент моя цена. У меня такое ощущение, что я провёл два разных сезона. Но я сейчас не намерен раздувать свою стоимость. Мне повезло заработать достаточно денег, но сейчас мне хочется играть в подходящей команде, нежели получить большой и длинный контракт.

«Бостон»? Мне кажется, что моё место здесь, и я надеюсь, что в клубе считают так же. Пока пусть пыль уляжется. Я уверен, что им со многим надо разобраться.

Остальные ребята, которых это касается, играют здесь дольше меня. Так что сначала надо разобраться с ними, а потом, надеюсь, придумаем что-то и мы», – цитирует Холла официальный сайт НХЛ на русском языке.