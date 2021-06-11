Холл: мне хочется играть в подходящей команде, нежели получить большой и длинный контракт

Форвард «Бостон Брюинз» Тэйлор Холл рассказал о продолжении карьеры.
29-летний канадец может во второй раз подряд выйти на рынок свободных агентов. В прошлом году он подписал контракт с «Баффало Сэйбрз» на 1 год, но по ходу сезона «Сэйбрс» обменяли его в «Бостон».
«Я даже не знаю, какова на данный момент моя цена. У меня такое ощущение, что я провёл два разных сезона. Но я сейчас не намерен раздувать свою стоимость. Мне повезло заработать достаточно денег, но сейчас мне хочется играть в подходящей команде, нежели получить большой и длинный контракт.
«Бостон»? Мне кажется, что моё место здесь, и я надеюсь, что в клубе считают так же. Пока пусть пыль уляжется. Я уверен, что им со многим надо разобраться.
Остальные ребята, которых это касается, играют здесь дольше меня. Так что сначала надо разобраться с ними, а потом, надеюсь, придумаем что-то и мы», – цитирует Холла официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 11 июня 2021
-
23:13
-
22:50
-
22:20
-
21:46
-
21:06
-
20:36
-
20:14
-
19:53
-
19:30
-
18:52
-
18:35
-
18:32
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:37
-
17:24
-
16:55
-
16:03
-
15:57
-
15:47
-
15:30
-
14:41
-
13:55
-
13:24
-
13:10
-
12:53
-
12:39
-
12:18
-
11:41
-
11:19
-
10:36
-
10:19
-
09:57
-
09:28