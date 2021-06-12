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Агент Рида Буше объяснил, почему «Авангард» обменял форварда в «Локомотив»

Агент Рида Буше объяснил, почему «Авангард» обменял форварда в «Локомотив»
Владимир Лаевский
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Алёша Пилко, агент нападающего Рида Буше, прокомментировал обмен игрока из «Авангарда» в «Локомотив».

«У Рида были варианты в НХЛ, но срок контракта и сумма нас не устроили. Остаться в «Авангарде» помешал потолок зарплат. Буше провёл там отличный сезон, стал лучшим бомбардиром команды, и мы понимали, какого контракта он заслуживает.

Клуб этого предложить не смог. Карьера хоккеиста коротка, это надо всегда иметь в виду. Мы благодарны «Авангарду», что в этой ситуации они вошли в положение и согласились на обмен», — приводит слова Пилко Sport24.

Напомним, вчера, 11 июня, «Авангард» обменял нападающего Рида Буше в «Локомотив» на денежную компенсацию. Буше стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем сезоне, набрав 48 (24+24) очков в 51 матче за омский клуб в регулярном чемпионате. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Рид Буше сыграл в 21 встрече, набрав 17 (8+9) очков. Он стал лучшим снайпером команды в плей-офф.

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