Фаворит драфта НХЛ-2021 Пауэр хочет провести ещё сезон в NCAA. Первый пик — у «Баффало»

Защитник Оуэн Пауэр, фаворит драфта НХЛ-2021, заявил, что намерен провести следующий сезон в NCAA, где выступает за университет Мичигана.
«Сейчас я, вероятно, больше склоняюсь к тому, чтобы вернуться в университет. Хочу получить настоящий опыт игры в студенческом чемпионате.
В конце концов это будет зависеть от того, чего захочет команда НХЛ и что для меня будут считать лучшим. Но сейчас моё намерение состоит в том, чтобы вернуться в NCAA», — приводит слова Пауэра официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне 18-летний канадец сыграл за университет Мичигана 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков. При этом команда не смогла сыграть в плей-офф национального чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус.
Пауэр также выступил в составе сборной Канады на ЧМ-2021 в Латвии и выиграл золотую медаль, в среднем проводя на льду больше 20 минут.
Первый раунд драфта НХЛ пройдёт 23 июля. Первый выбор принадлежит «Баффало Сэйбрз», второй — «Сиэтл Кракен».
Отметим, что после завершения сезона в NCAA Пауэр сможет подписать контракт новичка с выбравшим его клубом НХЛ и дебютировать в лиге в концовке следующего сезона.
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