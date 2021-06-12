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Пьетранджело: успехи «Вегаса» — это следствие победной культуры с момента создания клуба

Пьетранджело: успехи «Вегаса» — это следствие победной культуры с момента создания клуба
Владимир Лаевский
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Защитник команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело высказался о том, что «рыцари» поборются за выход в финал Кубка Стэнли в третий раз за четырёхлетнюю историю клуба.

«Это всё следствие создания победной культуры, чем тут занимались с момента появления в лиге. В команду приходили разные ребята, но культура всегда оставалась прежней», — приводит слова Пьетранджело официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в шестом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома со счётом 6:3 обыграл «Колорадо Эвеланш». Таким образом, счёт в серии плей-офф стал 4-2 в пользу «Вегаса», который вышел в полуфинал турнира.

В полуфинале текущего плей-офф «Вегас» встретится с «Монреаль Канадиенс».

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