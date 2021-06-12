Стал известен порядок выбора с 16-го по 27-й номер в первом раунде драфта НХЛ-2021

После завершения двух раундов плей-офф стал известен порядок выбора на драфте-2021 командами, выбывшими из розыгрыша Кубка Стэнли, сообщается на официальном сайте НХЛ.



Теперь известны команды, владеющие выборами с 1-го по 27-й. Остальные четыре пика будут распределены между полуфиналистами в зависимости от их дальнейших результатов.



В первом раунде будет в общей сложности 31 пик, а не 32, так как «Аризона Койотс» лишена права выбора. Клуб наказан за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/2020.



Места с 1-го по 15-е были распределены по итогам лотереи.



1. «Баффало Сэйбрз»

2. «Сиэтл Кракен»

3. «Анахайм Дакс»

4. «Нью-Джерси Дэвилз»

5. «Коламбус Блю Джекетс»

6. «Детройт Ред Уингз»

7. «Сан-Хосе Шаркс»

8. «Лос-Анджелес Кингз»

9. «Ванкувер Кэнакс»

10. «Оттава Сенаторз»

11. «Чикаго Блэкхоукс»

12. «Калгари Флэймз»

13. «Филадельфия Флайерз»

14. «Даллас Старз»

15. «Нью-Йорк Рейнджерс»



16. «Сент-Луис Блюз»

17. «Виннипег Джетс»

18. «Нэшвилл Предаторз»

19. «Эдмонтон Ойлерз»

20. «Бостон Брюинз»

21. «Миннесота Уайлд»

22. «Детройт» (от «Вашингтон Кэпиталз»)

23. «Флорида Пантерз»

24. «Коламбус» (от «Торонто Мэйпл Лифс»)

25. «Миннесота» (от «Питтсбург Пингвинз»)

26. «Каролина Харрикейнз»

27. «Колорадо Эвеланш»

28. Полуфиналист с меньшим количеством очков

29. Полуфиналист с большим количеством очков

30. Финалист Кубка Стэнли

31. Обладатель Кубка Стэнли