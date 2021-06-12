Новый главный тренер «Коламбуса»: буду вести себя иначе, чем Торторелла
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Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен прокомментировал своё назначение на этот пост.
Ранее он семь лет отработал в клубе на должности ассистента главного тренера: как при Тодде Ричардсе, так и при покинувшем недавно команду Джоне Торторелле.
«В моём положении мне понадобятся терпение и выдержка. Я хочу всё делать правильно. Сейчас мне предстоит узнать много нового. Да, я буду совершать какие-то ошибки, но это часть процесса.
Я сам по себе. Вероятно, буду вести себя иначе, чем Тортс, но только потому, что я такой человек, а не потому, что он был неправ», — приводит слова Ларсена Sportsnet.
Напомним, контрактное соглашение со специалистом подписано на три года.
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