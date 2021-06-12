Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Новый главный тренер «Коламбуса»: буду вести себя иначе, чем Торторелла

Новый главный тренер «Коламбуса»: буду вести себя иначе, чем Торторелла
Владимир Лаевский
Комментарии

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен прокомментировал своё назначение на этот пост.

Ранее он семь лет отработал в клубе на должности ассистента главного тренера: как при Тодде Ричардсе, так и при покинувшем недавно команду Джоне Торторелле.

«В моём положении мне понадобятся терпение и выдержка. Я хочу всё делать правильно. Сейчас мне предстоит узнать много нового. Да, я буду совершать какие-то ошибки, но это часть процесса.

Я сам по себе. Вероятно, буду вести себя иначе, чем Тортс, но только потому, что я такой человек, а не потому, что он был неправ», — приводит слова Ларсена Sportsnet.

Напомним, контрактное соглашение со специалистом подписано на три года.

Новость по теме
«Коламбус» назвал имя нового главного тренера клуба
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021