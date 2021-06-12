Наставник «Коламбуса» прокомментировал ситуацию с Джонсом. Он не хочет оставаться в клубе

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен прокомментировал ситуацию с защитником команды Сетом Джонсом. Игрок обороны, у которого истекает контракт в следующем году, заявил клубу, что не хочет продлевать соглашение.

«Я очень уважаю Джонси — и как игрока, и как личность. Посмотрим, что там произойдёт», — приводит слова Ларсена Sportsnet.

Ранее стало известно, что «Блю Джекетс» хотели предложить 26-летнему игроку долгосрочное соглашение. Но сам Джонс был намерен выйти на рынок свободных агентов в следующем году, когда завершится срок действия его текущего контракта с кэпхитом $ 5,4 млн.

В сезоне-2020/2021 он набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах при общей полезности «-18», став самым результативным защитником «Блю Джекетс».