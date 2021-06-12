Рижское «Динамо» обновило логотип и форму команды

Рижское «Динамо» обновило логотип и дизайн формы команды на сезон-2021/2022, сообщается на официальной странице латвийского клуба в «Инстаграме».
«Легче, прочнее, детальнее — новая форма «Динамо» на 14-й сезон в истории», — говорится в сообщении.
В сезоне-2020/2021 рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е, место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, набрав 28 очков. Латвийская команда провела 60 матчей, одержав победы в девяти из них (пять — в основное время, две — в овертайме и ещё два — в серии буллитов). «Динамо» потерпело 51 поражение, 41 из которых пришлось на основное время, семь — на овертаймы и ещё три — на серию послематчевых буллитов.
Кроме того, рижане заняли последнее место в сводной таблице КХЛ, на шесть очков отстав от «Куньлунь Ред Стар».
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