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Вратарь «Питтсбурга» Десмит выбыл на 6-8 недель из-за травмы

Вратарь «Питтсбурга» Десмит выбыл на 6-8 недель из-за травмы
Владимир Лаевский
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Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвингз» Кейси Десмит перенёс операцию в связи с травмой мышцы кора (комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника), сообщает DK Pittsburgh Sports.

Ожидается, что время восстановления 29-летнего игрока составит 6-8 недель, то есть он должен быть готов к началу тренировочного лагеря в сентябре.

Травма Десмита вынудила его пропустить две заключительные встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и серию с «Нью-Йорк Айлендерс» (2-4) в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

В текущем сезоне голкипер провёл 20 матчей, в которых дважды сыграл на ноль. Он отражал 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,54.

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