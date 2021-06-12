Форвард «Айлендерс»: от нас потребуется всё лучшее, чтобы убрать «Тампу» с дороги
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли поделился мнением о предстоящей серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полуфинале Кубка Стэнли.
«У нас команда, в которой многие стержневые игроки провели вместе долгое время и к которой менеджменту удалось добавить нескольких ключевых исполнителей.
Мы видим, что во время самых важных и напряжённых матчей ребята поддерживают друг друга, тем самым укрепляя командные узы. Но теперь перед нами стоит задача огромной сложности.
«Тампа» — великолепная команда, действующий чемпион. Мы знаем, что от нас потребуется всё лучшее, на что мы способны, чтобы убрать их с дороги. Но мы верим в себя и в то, что нам это по силам», — приводит слова Бейли официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
14:57
-
14:40
-
14:32
-
14:15
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:06
-
11:42
-
11:37
-
11:18
-
10:49
-
10:25
-
10:00
-
09:48
-
09:23
-
08:46
- 11 июня 2021
-
23:13
-
22:50
-
22:20
-
21:46
-
21:06
-
20:36
-
20:14
-
19:53
-
19:30
-
18:52
-
18:35
-
18:32
-
18:15
-
18:09
-
17:55
-
17:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам