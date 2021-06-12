Форвард «Айлендерс»: от нас потребуется всё лучшее, чтобы убрать «Тампу» с дороги

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли поделился мнением о предстоящей серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полуфинале Кубка Стэнли.



«У нас команда, в которой многие стержневые игроки провели вместе долгое время и к которой менеджменту удалось добавить нескольких ключевых исполнителей.



Мы видим, что во время самых важных и напряжённых матчей ребята поддерживают друг друга, тем самым укрепляя командные узы. Но теперь перед нами стоит задача огромной сложности.



«Тампа» — великолепная команда, действующий чемпион. Мы знаем, что от нас потребуется всё лучшее, на что мы способны, чтобы убрать их с дороги. Но мы верим в себя и в то, что нам это по силам», — приводит слова Бейли официальный сайт НХЛ на русском языке.