Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Айлендерс»: от нас потребуется всё лучшее, чтобы убрать «Тампу» с дороги

Форвард «Айлендерс»: от нас потребуется всё лучшее, чтобы убрать «Тампу» с дороги
Владимир Лаевский
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли поделился мнением о предстоящей серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в полуфинале Кубка Стэнли.

«У нас команда, в которой многие стержневые игроки провели вместе долгое время и к которой менеджменту удалось добавить нескольких ключевых исполнителей.

Мы видим, что во время самых важных и напряжённых матчей ребята поддерживают друг друга, тем самым укрепляя командные узы. Но теперь перед нами стоит задача огромной сложности.

«Тампа» — великолепная команда, действующий чемпион. Мы знаем, что от нас потребуется всё лучшее, на что мы способны, чтобы убрать их с дороги. Но мы верим в себя и в то, что нам это по силам», — приводит слова Бейли официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
Хэмилтон — о серии с «Тампой»: «Каролина» уступила клубу, превысившему потолок на $ 18 млн
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021