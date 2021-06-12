Генменеджер «Вегаса»: «Монреаль» старше нас на 100 лет, но это будет иметь мало значения

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон поделился мнением о предстоящей серии с «Монреаль Канадиенс» в рамках полуфинала Кубка Стэнли.



«Они на 100 лет старше нас. Но, конечно, это будет иметь мало значения, когда всё начнётся.



Когда ты видишь форму «Монреаля», это всегда особенный момент. Но бизнес есть бизнес. Мы в восторге от этого вызова», — приводит слова МакКриммона официальный сайт НХЛ.

Напомним, полуфинальная серия между «Вегасом» и «Монреалем» начнётся во вторник, 15 июня. Старт первой игры — в 4:00 по московскому времени. «Голден Найтс» дошли минимум до полуфинала Кубка Стэнли в третий раз за четыре года существования организации. Клуб был основан в 2017 году, за это время он вышел в один финал Кубка Стэнли (сезон-2017/2018, поражение от «Вашингтон Кэпиталз» — 1-4), а в сезоне-2019/2020 участвовал в финале Западной конференции (уступил «Далласу» — 1-4).